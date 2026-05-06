“Troppi voli dirottati a causa di passeggeri ubriachi”, Ryanair chiede di vietare l’alcol negli aeroporti al mattino

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Niente alcolici nei bar degli aeroporti prima dei voli mattutini. È la richiesta di Michael O’Leary, Ceo di Ryanair, nel tentativo di contrastare il comportamento aggressivo e l’ubriachezza dei passeggeri

In un’intervista al quotidiano ‘The Times’, pubblicata oggi 6 maggio, il capo della compagnia aerea low cost irlandese ha affermato che il problema sta peggiorando. Ryanair, che opera principalmente voli in Europa, è costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento dei passeggeri ubriachi, ha sottolineato. “Sta diventando una vera sfida per tutte le compagnie aeree”, ha dichiarato O’Leary. “Non riesco a capire perché qualcuno… serva alcolici alle cinque o sei del mattino”, ha detto al giornale.

O’Leary ha affermato che le esenzioni dalla licenza di vendita di alcolici per i punti vendita aeroportuali contribuiscono alla situazione. “Non dovrebbero essere serviti alcolici negli aeroporti al di fuori degli orari di apertura dei pub”, ha affermato, pur ribadendo che dovrebbe esserci un limite di due bevande a persona negli altri orari, che potrebbe essere controllato tramite le carte d’imbarco.

Ryanair non ha ancora risposto alla richiesta di Afp di confermare l’orario in cui la compagnia aerea inizia a vendere alcolici a bordo dei suoi voli. “Noi siamo ragionevolmente responsabili, ma quelli che non lo sono, quelli che ci guadagnano, sono gli aeroporti”, ha dichiarato al quotidiano. L’anno scorso Ryanair ha annunciato che avrebbe multato un passeggero di 500 euro per comportamento indisciplinato che avesse comportato la sua espulsione dall’aereo. O’Leary ha dichiarato al Times che anche il mix esplosivo di alcol e “persone che sniffano droghe” è problematico. “E le donne sono colpevoli tanto quanto gli uomini in questo”, ha aggiunto.

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