Troppo tifo agli Australian Open, Auger-Aliassime e Fokina cambiano campo – Video

(Adnkronos) – Troppo tifo a Melbourne. Durante il secondo turno degli Australian Open, gli organizzatori del primo Slam della stagione sono stati costretti a spostare di campo uno dei match in programma questa mattina, ovvero quello tra il canadese Felix Auger-Aliassime e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Durante l’ottavo game del primo set i due tennisti si sono avvicinati all’arbitro per chiedere di poter cambiare campo a causa del troppo rumore proveniente dal terreno di gioco adiacente. Accanto era infatti in corso la partita tra il britannico Jakob Fearnley e il francese Arthur Cazaux. E proprio il tifo dei tanti sostenitori transalpini ha infastidito Auger-Aliassime e Davidovich Fokina, che sono stati quindi spostati dal campo 8 al 7 prima di riprendere la loro partita. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)