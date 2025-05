Trovata morta in casa a Correggio, fermato il convivente

(Adnkronos) – Svolta nel caso di Daniela Coman, la donna romena di 47 anni trovata morta mercoledì sera in un’abitazione di Correggio, nella bassa reggiana. Nella notte è stato fermato l’uomo che viveva con lei, un italiano originario della provincia di Reggio Emilia. Ieri era stato interrogato dagli inquirenti, ma aveva preferito non rispondere alle domande in merito ad un suo eventuale coinvolgimento nel decesso della convivente. Nelle ore successive, le indagini coordinate dalla procuratrice Valentina Salvi hanno portato all’emersione di nuovi elementi tali da spingere la pm ad emettere un provvedimento di arresto nei confronti dell’uomo, che ora si trova in carcere. Il suo nome era stato individuato fin da subito dai carabinieri di Reggio Emilia, mentre a dare l’allarme sulle possibili condizioni della 47enne romeno era stato il suo ex compagno, un cittadino della provincia di Modena. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)