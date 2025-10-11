Trovata nel lettino in arresto cardiaco, muore bimba di pochi mesi

(Adnkronos) –

Non ce l’ha fatta la bambina di pochi mesi soccorsa dal 118 di Azienda Zero nel pomeriggio di oggi a Moncalieri, in provincia di Torino. La piccola è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita. A dare l’allarme, intorno alle 18, era stato il padre della bambina che l’aveva trovata nel letto in arresto cardiocircolatorio. Giunti sul posto i sanitari del 118 dopo aver effettuato le manovre di rianimazione e poi avevano trasportato la piccola in codice rosso in all’ospedale a Torino. Ora sono in corso gli accertamenti per capire la causa del decesso.

