Trovato corpo carbonizzato in provincia di Siracusa, forse è uomo scomparso

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Potrebbe essere di Salvatore Privitera, 35 anni, scomparso sabato, il corpo carbonizzato ritrovato dentro un’auto bruciata a Carlentini, in provincia di Siracusa. I familiari, dopo vani tentativi di contattarlo tramite il cellulare, hanno attivato la localizzazione satellitare della sua auto. Immediatamente i genitori si sono rivolti ai carabinieri. 

L’uomo è del Villaggio Sant’Agata: è incensurato, ha solo qualche procedimento pendente per reati minori. La macchina bruciata è stata rinvenuta in contrada San Demetrio.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

