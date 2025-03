Trovato morto Wheesung, la star K-pop aveva 43 anni

(Adnkronos) – Choi Whee-sung, famoso con il nome d’arte Wheesung, tra i grandi protagonisti della musica pop sudcoreana, è stato trovato morto nella sua casa di Seul, capitale della Corea del Sud, nella serata di lunedì 10 marzo. La star del K-pop aveva 43 anni. L’annuncio del ritrovamento del cadavere è stato dato dalla polizia, come riferisce la stampa locale. La causa della morte non è ancora stata determinata, anche se l’ipotesi più probabile appare il suicidio, innescato dalla depressione che ha segnato gli ultimi anni della sua carriera collegata a un calo di successo. La polizia di Seul ha dichiarato che è passato diverso tempo prima che il suo corpo venisse scoperto e che non c’erano segni di violenza. Le indagini vanno avanti per determinare l’esatta causa del decesso. L’agenzia del cantante, Tajoy Entertainment, ha rilasciato una dichiarazione per esprimere “profondo dolore” per la prematura scompars. “L’artista Wheesung ci ha lasciato. È stato trovato in arresto cardiaco nella sua residenza ed è stato poi dichiarato morto”, afferma il comunicato. Secondo il quotidiano ‘The Korea Times’, Wheesung è stato trovato privo di sensi nel suo appartamento nel distretto settentrionale di Seul, Gwangjin-gu, alle ore 18:29. I soccorritori sono entrati in casa sua dopo aver risposto a una chiamata di emergenza della madre. Il cantante doveva incontrare il suo manager all’inizio della giornata, ma non si è presentato e non è stato riuscito a contattarlo. La madre, che abita nello stesso condominio, è andata a controllare e ha trovato il figlio che non reagivs, dando subito dopo l’allarme. Conosciuto per la sua voce potente e le sue ballate romantiche, Wheesung aveva debuttato nel 2002 con l’album di successo ‘Like a Movie’. ‘It’s Real’ e ‘For the Moment’, usciti rispettivamente nel 2003 e nel 2004, sono state altre hit del cantante. La sua fama è cresciuta negli anni successivi, mescolando i generi pop e hip-hop. La sua carriera ha subito un colpo devastante nel 2021 quando è stato processato e condannato per uso regolare e non prescritto del potente anestetico propofol: per questo ha ricevuto una condanna a un anno di prigione e la pena è stata sospesa. Dopo l’infortunio ha continuato a esibirsi, ma non ha più avuto lo stesso successo di pubblico e di vendite. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)