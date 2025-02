Truffa a nome di Crosetto, il ministro: “Denuncia pronta da venerdì”

(Adnkronos) – ”La mia denuncia è pronta da venerdì”. Lo fa sapere il ministro della Difesa Guido Crosetto, contattato dall’Adnkronos in merito alla vicenda della truffa ai danni di grandi imprenditori, messa a punto utilizzando il nome e la voce del ministro per ottenere bonifici milionari. Crosetto, a quanto si apprende, starebbe aspettando di avere un quadro più definito del caso per poter inserire nella denuncia i nomi di tutte le persone ‘raggirate’ dalla banda di truffatori. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)