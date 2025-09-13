24.4 C
Firenze
sabato 13 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Truffa delle tre carte, arrestate 2 persone della ‘batteria del Colosseo’

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La polizia locale di Roma nel pomeriggio di oggi ha arrestato in flagranza un uomo e una donna, con numerosi precedenti penali, sorpresi a truffare ignari avventori con il gioco delle tre carte. I due, entrambi romeni e appartenenti all’ormai nota ‘batteria del Colosseo’, stavano adescando i passanti con la tecnica del falso puntatore che appare vincente agli occhi delle persone da indurre a giocare. A rivestire questo ruolo era la donna, impiegata anche per custodire gli incassi di giornata. Proventi e attrezzature sono state sequestrate mentre per due i autori del raggiro, è scattato lo stato di fermo per essere messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Quella del gioco delle tre carte è una truffa che imperversa nella capitale e che ha visto negli ultimi mesi il proliferare dei gruppi specializzati nel raggiro, in gergo denominati ‘batterie’. Sarebbero infatti addirittura una ventina i sodalizi criminali specializzati nel fenomeno, soprattutto cittadini dell’est che avrebbero scalzato le tradizionali bande di provenienza campana, parcellizzando e dividendosi le zone della capitale. Numerose quindi le truffe a danno di cittadini e turisti. L’ultimo arresto prima di oggi risale a giovedì scorso quando in manette sono finite altre sette persone per il medesimo reato.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
24.4 ° C
24.6 °
23.2 °
68 %
0.9kmh
78 %
Sab
24 °
Dom
24 °
Lun
28 °
Mar
26 °
Mer
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (22)vigili del fuoco (11)Almanacco (9)incendio (9)Serie C (8)Gaza (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati