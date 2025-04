Trump a Roma per i funerali di Papa Francesco: “Vedrò Giorgia Meloni”

(Adnkronos) – Donald Trump a Roma da stasera per il funerale di Papa Francesco. L’Air Force One, con a bordo il presidente Usa, è decollato dalla base di Andrews alle 15.31 ora italiana con circa 40 minuti di ritardo rispetto al programma ufficiale. L’arrivo è previsto intorno alle 23.30. “Siamo in partenza per Roma, dove andremo a rendere omaggio” a Papa Francesco, ha detto il tycoon prima di imbarcarsi per l’Italia. “Vedrò molti leader stranieri”, ha poi aggiunto riferendosi alle esequie di Bergoglio che si terranno domani sabato 26 aprile a San Pietro. “Incontrerò il primo ministro italiano”, Giorgia Meloni ha dichiarato poi aggiungendo: “Incontreremo molti dei leader stranieri che ci vogliono vedere”. Parlando di Francesco, secondo quanto riferito dal pool di giornalisti al seguito, Trump ha quindi ricordato di averlo incontrato “due volte…amava il mondo, penso che fosse una persona fantastica”. Trump arriverà all’aeroporto di Fiumicino. Da lì, il corteo di auto con a bordo anche la moglie e lo staff si sposterà a Villa Taverna, residenza dell’ambasciatore americano a Roma, dove alloggeranno il presidente e la first lady. Domani mattina, secondo il programma, Trump e la moglie arriveranno intorno alle 9.30 a San Pietro per partecipare ai funerali del Papa, il cui inizio è fissato alle 10. Conclusa la cerimonia, il presidente e la moglie lasceranno il Vaticano alle 12.50 per ripartire da Fiumicino alle 13.30, con l’Air Force One diretto all’aeroporto di Newark. Trump e la moglie Melania, che domani compie 55 anni, sono attesi alle 17.40 ora locale al Trump National Golf Club Bedminster. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)