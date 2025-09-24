22.4 C
Trump ai leader arabi: “Non permetterò a Israele di annettere la Cisgiordania”

(Adnkronos) – Donald Trump ha promesso ai leader arabi che non permetterà a Benjamin Netanyahu di annettere la Cisgiordania. E’ quanto riporta oggi Politico citando sei fonti informate dell’incontro che il presidente americano ha avuto, a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu, con i leader dei Paesi arabi. Due fonti spiegano che Trump è stato “fermo” sul fatto che non permetterà un’azione del genere nei confronti della Cisgiordania, governata dall’Anp e non da Hamas. Altre fonti hanno riferito che Trump e il suo team hanno presentato il piano dell’amministrazione per mettere fine alla guerra, compresi dettagli sulla governance e la sicurezza del dopoguerra.  Intanto il ministero degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha definito ”ingiustificata” la decisione di Israele di chiudere il valico di Allenby, unico collegamento tra la Cisgiordania e la Giordania, definendola una ”forma di punizione collettiva”.  In una nota, il ministero ha affermato che “il valico è l’unica via di spostamento per oltre 3 milioni di palestinesi che vivono in Cisgiordania verso il mondo esterno e la sua chiusura provoca ingenti danni umanitari ed economici, lasciando migliaia di palestinesi bloccati, impossibilitati a tornare al lavoro, agli studi e alle famiglie, o a recarsi per cure mediche”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

