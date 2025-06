(Adnkronos) – Donald Trump arriva nei Paesi Bassi per il vertice Nato in programma oggi e domani a L’Aja. Il presidente degli Stati Uniti atterra con l’Air Force One e, reduce dal ‘successo’ ottenuto con la tregua tra Israele e Iran, indossa con soddisfazione il cappellino ‘Usa’. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)