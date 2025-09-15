27.9 C
Firenze
lunedì 15 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump annuncia accordo su TikTok: “Nostri giovani saranno felici”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “È stato raggiunto un accordo con la Cina su una ‘certa’ azienda che i giovani nel nostro Paese volevano tanto salvare. Saranno molto contenti!”. Lo ha reso noto il presidente americano Donald Trump con un post su Truth Social, riferendosi con ogni probabilità alla piattaforma cinese TikTok, per cui poche ore prima il Segretario al Tesoro Scott Bessent aveva affermato di essere “molto vicini” a un accordo con Pechino.  Commentando l’esito del secondo giorno di colloqui a Madrid tra la delegazione Usa – guidata da Bessent – e quella cinese con a capo il vice premier cinese He Lifeng, Trump, sempre su Truth Social, aveva scritto che “il grande incontro commerciale in Europa tra Stati Uniti e Cina è andato MOLTO BENE!”. E ha aggiunto che “parlerà con il presidente Xi Jinping venerdì”, mentre il rapporto con Pechino “rimane molto forte”.  TikTok è di proprietà della società internet cinese ByteDance. Una legge federale che imponeva la vendita o il divieto del social per motivi di sicurezza nazionale sarebbe dovuta entrare in vigore il giorno prima dell’insediamento del presidente americano, il 20 gennaio. Tuttavia, il tycoon, la cui campagna elettorale del 2024 si è basata in modo significativo sui social media e che ha espresso affetto per TikTok, ha sospeso il divieto. A metà giugno, Trump ha esteso di ulteriori 90 giorni la scadenza per la popolare app di condivisione video affinché trovi un acquirente non cinese o venga bandita negli Stati Uniti. Tale estensione scadrà mercoledì 17 settembre.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
27.9 ° C
28.8 °
26.4 °
55 %
1.5kmh
40 %
Lun
28 °
Mar
27 °
Mer
26 °
Gio
29 °
Ven
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)incendio (10)vigili del fuoco (10)Almanacco (10)Serie C (9)denuncia (7)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati