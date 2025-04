Trump annuncia i dazi Usa: “E’ la nostra età dell’oro”

(Adnkronos) –

“E’ la nostra dichiarazione di indipendenza economica”. Donald Trump annuncia i “dazi reciproci” che gli Stati Uniti introducono nei confronti degli altri paesi. “E’ il Liberation Day. Il 2 aprile 2025 sarà per sempre ricordato come il giorno in cui l’industria americana è rinata, il giorno in cui cominciamo a rendere l’America ricca di nuovo. Il nostro paese e i nostri contribuenti sono stati derubati per 60 anni, ma non succederà più. E’ uno dei giorni più importanti nella storia americana, è la nostra dichiarazione di indipendenza economica”, dice Trump. “Ora tocca a noi prosperare, con l’azione di noi saremo in grado di rendere di nuovo l’America grande, più grande che mai: posti di lavoro e fabbriche torneranno nel nostro paese. Sarà l’età dell’oro dell’America, stiamo tornando alla grande”, le parole del presidente degli Stati Uniti nel Rose Garden della Casa Bianca. I provvedimenti vengono varati dopo le valutazioni del presidente e dei suoi collaboratori, con decisioni adottate – secondo i media a stelle e strisce – solo nell’immediata vigilia dell’annuncio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)