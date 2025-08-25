18.6 C
Firenze
lunedì 25 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump attacca Abc e Nbc: “Ramo dei Democratici, sono favorevole a revoca licenza”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di revocare le licenze delle emittenti televisive Nbc e Abc, accusandole di “faziosità” e di rappresentare “una vera minaccia” per la democrazia americana. In un lungo post su Truth Social, Trump ha attaccato duramente le due reti: “Nonostante un’altissima popolarità e, secondo molti, tra i migliori otto mesi della storia presidenziale, Abc e Nbc ‘fake news’, due delle reti peggiori e più faziose della storia, danno il 97% di notizie negative su di me”. Il presidente ha inoltre accusato entrambe le emittenti di essere “un ramo del Partito Democratico” e ha rilanciato l’idea che “secondo molti, la Commissione Federale delle Comunicazioni (Fcc) dovrebbe revocare loro le licenze”, aggiungendo: “Sono così faziose e bugiarde che rappresentano una vera minaccia per la nostra democrazia”. Poco dopo, con un secondo post sempre su Truth, Trump ha proposto che Abc e Nbc paghino “milioni di dollari all’anno” per mantenere le loro licenze. “Dovrebbero perdere le licenze per la loro copertura ingiusta di repubblicani e/o conservatori”, ha ribadito, insistendo che “come minimo, dovrebbero pagare una fortuna per avere il privilegio di usare le onde più preziose in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento”. Trump ha infine concluso affermando che “il giornalismo corrotto non dovrebbe essere ricompensato, ma sradicato”. Le dichiarazioni arrivano dopo mesi di scontri con i principali media statunitensi e seguono l’accordo da 15 milioni di dollari raggiunto lo scorso luglio con Abc per chiudere un contenzioso per diffamazione. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.6 ° C
19.9 °
17.6 °
88 %
1kmh
40 %
Lun
27 °
Mar
31 °
Mer
34 °
Gio
35 °
Ven
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (18)Eugenio Giani (14)incendio (13)Gaza (12)carabinieri (11)Pisa Sporting Club (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati