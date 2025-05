Trump, autocelebrazione al Memorial Day: “Dio mi ha riportato alla Casa Bianca”

(Adnkronos) – Nel discorso ad Arlington per il Memorial Day, il presidente Donald Trump ha reso omaggio ai soldati caduti ma ha anche riservato un piccolo spazio per l’autocelebrazione. “Dio mi ha riportato alla Casa Bianca” ha detto, riferendosi con orgoglio al fatto che durante il suo secondo mandato gli Stati Uniti ospiteranno sia i Mondiali di calcio che le Olimpiadi estive, cosa che non sarebbe successa se fosse stato rieletto già nel 2020. “Una repubblica che sto aggiustando dopo quattro anni lunghi e difficili”, ha aggiunto. Parlando dal podio accanto al segretario alla Difesa Pete Hegseth – da lui elogiato per aver superato una difficile conferma al Senato – Trump ha ricordato solennemente i militari caduti, dicendo che “hanno raccolto il mantello del dovere sapendo che vivere per gli altri poteva significare morire per gli altri”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)