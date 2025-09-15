27.8 C
Firenze
lunedì 15 Settembre 2025
Trump boccia il football “da signorine”: “NFL ridicola”

REDAZIONE
REDAZIONE
Donald Trump contro il football “per signorine”. Il presidente degli Stati Uniti boccia l’ultima svolta regolamentare della National Football League (NFL), che da anni adotta norme finalizzate a tutelare la salute degli atleti. Le gare della stagione 2025, iniziata da due giornate, sono caratterizzate dalla nuova regola relativa al kickoff, il calcio che dà inizio alla partita e che consente di riprendere il gioco dopo una segnatura. In sostanza, i giocatori in campo non possono scattare al momento del calcio ma devo aspettare che il pallone venga ricevuto dal ritornatore. In questo modo, complice la posizione iniziale dei giocatori, i contatti sono meno violenti e i rischi di infortuni vengono ridotti. A Trump, però, tutto questo non sembra piacere affatto. “La NFL deve sbarazzarsi di quella nuova regola del kickoff ridicolo. Come possono apportare un cambiamento così decisivo e radicale con tanta facilità? E’ una situazione pericolosa come quella creata dal kickoff ‘normale’ e fa schifo. La palla si muove, ma i giocatori no, l’esatto opposto di ciò che è il football”, scrive il presidente degli Stati Uniti su Truth. “Il football ‘da signorine’ è un male per l’America, e un male per la NFL! Chi si inventa queste idee ridicole? È come voler riportare indietro la pallina da golf così non si allontana”, aggiunge. “Per fortuna – conclude – il college football rimarrà lo stesso, si spera per sempre”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

