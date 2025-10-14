23.1 C
Firenze
martedì 14 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump boccia la foto di Time: “Non ho i capelli”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Quella foto è pessima”. Time magazine dedica la copertina a Donald Trump. Il presidente apprezza. Anzi, no. La foto scelta per la cover del numero di novembre viene bocciata in toto dal numero 1 della Casa Bianca. Time celebra il risultato ottenuto da Trump con l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza: “His Triumph” è il titolo che campeggia sulla foto. Se l’articolo viene promosso dal presidente, la foto proprio non va: inquadratura dal basso, capelli ‘spariti’, collo non proprio tonico. Ce n’è abbastanza per spingere Trump a griffare un post su Truth. 

 

“Time Magazine ha scritto un articolo abbastanza buono su di me, ma la foto potrebbe essere la peggiore di tutti i tempi. Hanno fatto ‘sparire’ i miei capelli, hanno messo qualcosa che galleggia in cima alla mia testa, sembra una corona sospesa ma piccolissima. Davvero strano!”, scrive il presidente. “Non mi sono mai piaciute le foto scattate con inquadrature dal basso, ma questa è davvero pessima e merita di essere evidenziata in senso negativo. Cosa stanno facendo. E perché?”, si chiede Trump. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
23.1 ° C
23.9 °
21.8 °
51 %
1.3kmh
20 %
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
22 °
Ven
22 °
Sab
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1689)ultimora (1207)vid (122)tec (91)Lav (74)sal (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati