Trump conferma i piani per l’arco trionfale a Washington: “Deve essere il più grande”

domenica 1 Febbraio 2026
(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di voler costruire a Washington un arco monumentale ispirato al celebre Arc de Triomphe di Parigi, ma più grande. “Siamo la nazione più grande e potente. Vorrei che fosse il più grande di tutti”, ha dichiarato ai giornalisti a bordo dell’Air Force One. 

Secondo quanto riportato dal Washington Post, l’arco potrebbe raggiungere un’altezza di 76 metri, rispetto ai circa 50 metri dell’originale parigino. Esperti di architettura hanno criticato le proporzioni volute da Trump, osservando che la struttura – più alta sia della Casa Bianca che del Lincoln Memorial – rischierebbe di non armonizzarsi con gli edifici circostanti. Alcuni storici hanno invece espresso parere favorevole all’idea di un arco trionfale nella capitale americana. Al momento Trump non ha fornito alcuna indicazione sui tempi di realizzazione del progetto. 

 

internazionale/esteri

© Riproduzione riservata

