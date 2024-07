Trump contro le auto elettriche e Musk lo appoggia: cosa ha in mente il Ceo di Tesla?

(Adnkronos) – Mentre i profitti di Tesla sono calati ancora nel secondo trimestre, il Ceo Elon Musk rafforza il suo sostegno al progetto dell’ex presidente Usa Donald Trump di eliminare i crediti d’imposta sui veicoli ad alimentazione elettrica, anche se questa politica potrebbe danneggiare la sua azienda. Il miliardario, tuttavia, si concentra sul lungo termine, sostenendo che gli incentivi sarebbero irrilevanti per il futuro: “Il valore di Tesla, in modo schiacciante, è l’autonomia”, ha detto durante la conferenza sui risultati di martedì scorso, sottolineando l’attenzione dell’azienda alla tecnologia di guida autonoma. “Queste altre cose sono rumore di fondo, rispetto alla guida autonoma”. I commenti di Musk sono arrivati ​​dopo che Tesla ha riportato utili deludenti, in calo tendenziale del 45% nel trimestre. Per placare le preoccupazioni degli investitori, ha raddoppiato le promesse di un futuro senza conducente, dicendo che svelerà i suoi piani per un robotaxi completamente autonomo in ottobre. Questi piani, tuttavia, vengono continuamente ritardati, i dettagli disponibili sono scarsi. Analisti e investitori sono confusi riguardo alle prospettive dell’azienda. “Forse più che mai nella storia recente dell’azienda, gli investitori di Tesla hanno bisogno di risultati”, afferma Thomas Monteiro, analista senior di Investing.com. “Dovranno arrivare velocemente”. Tesla ha dichiarato che l’utile netto per il secondo trimestre è sceso del 45% a 1,48 miliardi di dollari, mentre i ricavi sono aumentati del 2% a 25,5 miliardi di dollari. Nell’ultimo trimestre i dirigenti erano fiduciosi che le vendite avrebbero registrato una ripresa; hanno attribuito il calo a una confluenza unica di fattori, tra cui un rallentamento globale delle vendite di veicoli elettrici e interruzioni della produzione. Le azioni di Tesla sono scese di circa il 3% nell’After-hours. Musk aveva inizialmente detto che avrebbe presentato il ‘cybercab’ ad agosto, ma martedì ha detto che rimandare il lancio di qualche mese “ci ha permesso di migliorare il robotaxi e di aggiungere un paio di altre cose per la presentazione del prodotto”. Musk ha aggiunto che si aspetta di avere il primo veicolo completamente autonomo “probabilmente entro la fine di quest’anno. Sarei scioccato se non potessimo farlo l’anno prossimo”. Ma ha aggiunto che le sue “previsioni al riguardo sono state eccessivamente ottimistiche in passato”. Secondo la National Highway Traffic Safety Administration, qualsiasi azienda che cerca di utilizzare un veicolo non conforme, come un robotaxi senza volante o pedali dell’acceleratore, deve richiedere e ricevere un’esenzione dall’agenzia prima di operare su strade pubbliche. Dalla scorsa settimana, Tesla non ha richiesto alcuna esenzione per un robotaxi negli Stati Uniti, ha affermato la Nhtsa in una e-mail al Washington Post. Gene Munster, analista di Deepwater Asset Management, spiega che i margini ristretti di Tesla hanno lasciato gli investitori alla disperata ricerca del fatto che l’azienda sveli la “prossima cosa”. Tuttavia, si dice ancora ottimista sul futuro dell’azienda, date le audaci scommesse di Musk sull’autonomia. “Non esiste un’altra azienda come Tesla, che stia cercando di risolvere questi problemi complessi. Questa azienda è all-in”, ha detto. L’appoggio di Musk a Trump la scorsa settimana ha messo in luce ciò che il Ceo di Tesla può guadagnare o perdere da un potenziale secondo mandato dell’ex presidente. Sebbene Trump abbia affermato di “amare” Musk, ha promesso che, se eletto, “ucciderà” l’industria, tagliando le normative a favore dei veicoli elettrici. Musk, che ora gioca un ruolo enorme nella politica del Grand Old Party, ha affermato che la rimozione degli incentivi per i veicoli elettrici sarebbe “devastante per i nostri concorrenti” e “danneggerebbe solo leggermente Tesla”. Separatamente, dopo la conferenza sugli utili di martedì, Musk ha lanciato un sondaggio sul social media X chiedendo alle persone se Tesla debba investire 5 miliardi di dollari nella sua start-up di intelligenza artificiale chiamata xAI. Musk si è attirato critiche all’inizio di quest’anno, dopo che la Cnbc ha riferito di aver dirottato i chip assegnati a Tesla alla start-up di intelligenza artificiale.

Gli investitori hanno già messo in dubbio la devozione di Musk a Tesla, dopo che a gennaio aveva twittato che si sentiva “a disagio” nel far diventare Tesla un leader nell’intelligenza artificiale e nella robotica senza avere il controllo totale della società. Musk ha affermato che il sondaggio serviva “solo per sondare il terreno” e che una mossa del genere richiederebbe l’approvazione del consiglio e il voto degli azionisti. Tuttavia, il sondaggio di martedì sera, insieme al suo sostegno a Trump, difficilmente riuscirà a sedare le preoccupazioni secondo cui il miliardario starebbe anteponendo i propri interessi a quelli di Tesla. Jessica Caldwell, responsabile delle valutazioni del settore automobilistico di Edmunds, ha affermato che il sostegno pubblico di Musk all’ex presidente “ha il potenziale per alienare i consumatori di tendenza democratica, che hanno maggiori probabilità di essere acquirenti di veicoli elettrici”. “La strada da percorrere per Tesla è già piena di ostacoli, a causa della crescente concorrenza globale e di una gamma di prodotti che invecchia”, ha affermato. “Fornire ai potenziali acquirenti di veicoli elettrici qualsiasi tipo di motivo politico per evitare di acquistare una Tesla probabilmente non è ciò di cui l’azienda ha bisogno in questo momento”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)