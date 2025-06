Trump contro Musk, le otto mosse che possono compiere per farsi male

(Adnkronos) – La lite tra il presidente americano Donald Trump e il miliardario Elon Musk potrebbe avere conseguenze di vasta scala se continuasse o si intensificasse. Ma, secondo il New York Times, in particolare ci sono otto mosse che i due potrebbero compiere per farsi male, per infliggersi reciprocamente dolore. Musk, ad esempio, potrebbe ”usare i suoi miliardi contro Trump, contro i suoi alleati e contro la sua agenda politica”. Perché, dopo aver speso più di 250 milioni di dollari per contribuire all’elezione del presidente americano e assicurargli un secondo mandato alla Casa Bianca, Musk potrebbe altrettanto facilmente finanziare campagne contro i repubblicani. D’altronde, ed è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, Musk ha definito un “abominio disgustoso” il disegno di legge di politica interna di Trump. E ieri ha anche attaccato i leader repubblicani del Congresso su X. Come prossimo passo, Musk potrebbe anche trattenere gli ultimi 100 milioni di dollari promessi a sostegno di Trump. La seconda mossa che Musk potrebbe fare contro Trump, e che sa padroneggiare bene, è usare i social contro il presidente americano. Già nelle score ha condiviso attraverso ‘X’ un sondaggio per chiedere agli utenti se fosse giunto il momento di “creare un nuovo partito politico in America che rappresenti effettivamente l’80 per cento della fascia media” della popolazione. E oltre l’80 per cento di quasi due milioni di intervistati ha votato “sì”. Inoltre, rispondendo a un post che suggeriva che “Trump dovrebbe essere messo sotto accusa”, Musk ha risposto: “Sì”. Musk potrebbe poi voler cercare di trascinare Trump nella polemica. Dopo aver goduto di uno stretto rapporto con il presidente americano per mesi, Musk potrebbe infatti ora provocargli problemi sostenendo di possedere informazioni riservate. I segnali ci sono tutti: senza fornire prove, Musk ha affermato nelle scorse ore che ”Trump è nei file di Jeffrey Epstein”. Ed è per questo, ha aggiunto, che l’Amministrazione Trump aveva rallentato la pubblicazione dei documenti sul finanziatore suicida in cella mentre era in attesa di essere processato per reati sessuali. “Segnatevi questo post per il futuro – ha scritto Musk -. La verità verrà a galla”. La quarta mossa che Musk potrebbe compiere è quella di utilizzare le sue aziende per creare problemi all’Amministrazione Trump. Come prima azione, poi ritrattata, Musk ha detto che avrebbe “immediatamente” dismesso la navicella spaziale Dragon di SpaceX, l’unica capsula statunitense a essere autorizzata a trasportare astronauti e rifornimenti della Nasa da e verso la Stazione Spaziale Internazionale (Iss). La minaccia ha spinto Stephen K. Bannon, ex stratega di Trump e uno dei principali critici di Musk, a suggerire al presidente americano di “nazionalizzare SpaceX stasera prima di mezzanotte” tramite un ordine esecutivo. Bannon ”è un ritardato allo stato puro”, è stata la risposta che Musk ha affidato a ‘X’. Ma ci sono anche quattro mosse che Trump potrebbe compiere per danneggiare Musk. A partire dalla decisione di tagliare i contratti con le aziende di Musk. Sulla sua piattaforma social, Truth Social, il presidente americano ha già suggerito che porre fine ai contratti governativi con le varie aziende di Musk, tra cui SpaceX e Tesla, sarebbe “il modo più semplice per risparmiare sul nostro bilancio”. L’anno scorso alle aziende di Musk sono stati promessi tre miliardi di dollari tramite quasi 100 contratti con 17 agenzie governative. Un’altra decisione che Trump potrebbe prendere è quella di avviare una indagine sul consumo di droghe da parte di Musk, anche durante la campagna elettorale, e sul suo status di immigrato negli Usa, che secondo Bannon è ”illegale” tanto che dovrebbe ”essere espulso immediatamente dal Paese”. Secondo quanto riferito dal New York Times, infatti, Musk avrebbe fatto uso di ketamina, in dosi talmente alte da avere effetti collaterali sulla vescica, di ecstasy e funghi allucinogeni anche mentre consigliava Donald Trump durante la campagna elettorale per un secondo mandato presidenziale. Non è chiaro come queste droghe e farmaci abbiano influenzato Musk a capo del Doge, ma, sottolinea il New York Times, spesso ha mostrato un comportamento irregolare, insultando i membri del governo e gesticolando come un nazista. Terza decisione che Trump potrebbe prendere per danneggiare Musk è quella di revocargli l’autorizzazione di sicurezza di cui gode in virtù dei contratti governativi di SpaceX con la Nasa. Bannon ha suggerito a Trump di revocare questo privilegio durante le indagini sul consumo di droghe e sullo status di immigrato, ma il presidente americano potrebbe optare per una revoca completa. Che, di fatto, impedirebbe a Musk di continuare a collaborare con il governo. Infine, come quarta e ultima mossa Trump potrebbe esercitare il potere della presidenza contro di lui. L’inquilino della Casa Bianca ha un’enorme quantità di poteri a sua disposizione, con la possibilità di firmare ordini esecutivi che puniscono gli avversari politici e di ordinare ad agenzie come il Dipartimento di Giustizia di avviare indagini. Potrebbe inoltre termine alcuni dei progetti preferiti di Musk, come il cosiddetto Dipartimento per l’Efficienza del Governo (Doge) o il suo sostegno ai sudafricani bianchi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)