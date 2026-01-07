3.4 C
Firenze
mercoledì 7 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump dà consigli alla NFL: “Ingaggiate subito coach Harbaugh”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Ingaggiate John Harbaugh, in fretta!”. Donald Trump piomba nel mercato della National Football League e regala consigli, per la verità nemmeno troppo originali. Il presidente degli Stati Uniti, come tutti appassionati di football, è rimasto sorpreso dal licenziamento di John Harbaugh: i Baltimore Ravens hanno esonerato il coach dopo la mancata qualificazione ai playoff, determinata dalla sconfitta contro i Pittsburgh Steelers nell’ultima giornata di regular season. I Ravens hanno perso il match decisivo per un field goal sbagliato allo scadere. 

Harbaugh lascia la franchigia del Maryland, con cui ha vinto un Super Bowl, dopo 18 stagioni. Il coach non rimarrà disoccupato a lungo: dopo l’annuncio dei Ravens, l’agente dell’allenatore ha ricevuto chiamate da almeno 7 squadre. “Ingaggiatelo subito”, scrive Trump su Truth. John Harbaugh “e suo fratello” Jim, coach dei Los Angeles Chargers, “sono vincenti assoluti”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
3.4 ° C
4.5 °
2.1 °
51 %
3.6kmh
20 %
Mer
3 °
Gio
5 °
Ven
10 °
Sab
8 °
Dom
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (816)ultimora (759)Eurofocus (24)demografica (23)sport (11)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati