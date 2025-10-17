19.3 C
Trump e Bocelli, incontro alla Casa Bianca. E il tenore canta nello Studio Ovale

(Adnkronos) –
Donald Trump riceve Andrea Bocelli. E il tenore canta alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato il tenore italiano nello Studio Ovale, come rivela il video diffuso sui social da Margo Martin, assistente speciale del presidente e componente dello staff di comunicazione. 

 

Bocelli è seduto davanti a Trump e la colonna sonora dell’incontro è Con te partirò, uno dei maggiori successi del tenore. Prima dei saluti, Bocelli regala un mini-show con una breve interpretazione che il presidente apprezza con entusiasmo. 

 

 

L’agenda di Trump, oggi, prevede in particolare l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. All’inizio del summit con il leader di Kiev, Trump fa riferimento alla data del 5 dicembre per uno show che dovrebbe coinvolgere proprio Bocelli.  

