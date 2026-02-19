9.9 C
Trump e il rimprovero a Obama: "Ha rivelato informazioni sugli alieni"

Barack Obama “ha rivelato informazioni classificate” sugli alieni, e “non deve farlo”. Donald Trump, rispondendo a una domanda dall’Air Force One, si esprime così sulle dichiarazioni dell’ex presidente circa la possibile esistenza degli alieni. “Ha commesso un grave errore, ha fornito informazioni classificate. Non so se sono veri o no, non ho un’opinione. Non ne parlo mai, molti ne parlano. Molti ci credono”, dice il presidente degli Stati Uniti. 

 

Obama è stato protagonista di un ‘caso’ dopo la partecipazione ad un podcast. All’intervistatore che gli chiedeva “quale fosse la prima domanda alla quale volevi una risposta quando sei diventato presidente”, aveva risposto ridendo “dove sono gli alieni?”. E poi parlando sempre degli alieni aveva aggiunto: “Sono reali ma non li ho visti, e non sono conservati nell’area 51, non c’è una struttura sotterranea a meno che non vi sia un’enorme cospirazione per tenerla nascosta al presidente degli Usa”. 

Nel giro di poche ore, le parole di Obama sono rimbalzate sui social e hanno alimentato un dibattito frenetico, costringendo l’ex presidente a correggere il tiro. “Non ho mai visto prove durante la mia presidenza di contatti con noi da parte degli extraterrestri. Veramente!”, ha detto Obama. 

“Stavo cercando di rispettare lo spirito del botta e risposta, ma siccome ho attirato l’attenzione fatemi chiarire, statisticamente, l’universo è così vasto che ci sono buone possibilità che vi sia la vita lì fuori”, ha scritto l’ex presidente su Instagram dopo aver postato la clip della sua dichiarazione originaria. “Ma le distanze tra i sistemi solari sono così grandi che la possibilità che noi veniamo visitati dagli alieni è molto bassa e non ho visto prove durante la mia presidenza che gli extraterrestri abbiamo avuti contatti con noi. Veramente!”, ha concluso. 

Durante l’intervista, Obama 

 

