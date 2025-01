Trump e la grazia per gli assalitori del Congresso: “In loro c’era patriottismo”

(Adnkronos) – Dalla Casa Bianca riconquistata Donald Trump riscrive la storia e afferma che il 6 gennaio 2021, quando migliaia di suoi sostenitori assaltarono e misero a ferro a fuoco il Congresso, aggredendo e ferendo decine di poliziotti e terrorizzando per ore deputati e senatori, vi furono solo “minimi incidenti”. E la sua decisione di firmare la grazia per 1500 dei condannati e incriminati per quell’assalto, anche chi ha aggredito poliziotti e i leader delle milizie di estrema destra condannati per sedizione, difende le ragioni di quella che definisce una ‘protesta’. “Stavano protestando contro il voto perché sapevano che le elezioni erano truccate, e uno dovrebbe poter protestare contro il voto”, ha detto ai microfoni di Sean Hannity di Fox News. “La maggior parte delle persone erano assolutamente innocenti – ha continuando parlando dei graziati – hanno scontato, in modo orribile, lunghe sentenze. Sarebbe molto complicato andare a vedere, sapete di quante persone parliamo? 1500”. Il riferimento è al fatto che, prima dell’insediamento, era stato detto che per i provvedimenti di grazia si sarebbe valutato caso per caso e che chi aveva commesso azioni di violenza “ovviamente” non sarebbe stato perdonato, come aveva detto il vice presidente DJ Vance. Ma, secondo la ricostruzione di Axios, Trump si sarebbe spazientito di fronte l’idea di una disamina caso per caso perché voleva una misura di massimo impatto nel primo giorno alla Casa Bianca, dicendo “al diavolo, rilasciateli tutti”. Anche riguardo alle aggressioni ai poliziotti, Trump, che è stato eletto con un programma di tolleranza zero verso ogni tipo di violenza contro le forze dell’ordine, ha minimizzato: “erano incidenti minimi, ma sono stati ingigantiti da un paio di tizi falsi che erano sempre sulla Cnn”, ha detto riferendosi alle centinaia di video che mostrano le aggressioni dei rivoltosi agli agenti. “Avevamo 1500 persone che soffrivano e queste sono un sacco di persone”, ha concluso, affermando che i processi sono stati “un imbroglio politico, e sapete cosa in quelle persone, non dico in ogni singolo caso, c’era molto patriottismo”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)