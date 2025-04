Trump e la lite con il giornalista per la foto: modificata o no?

(Adnkronos) –

Donald Trump non distingue una foto modificata con Photoshop da un’immagine originale? Il presidente degli Stati Uniti si infila in un ginepraio nell’intervista con Terry Moran, giornalista della Abc. Nello Studio Ovale, si parla della vicenda di Kilmar Abrego Garcia, 29enne salvadoregno deportato nel suo paese di origine e finito in prigione. Il caso è al centro di una vicenda giudiziaria, la famiglia e i legali dell’uomo – sposato con una cittadina americana – contestano il provvedimento. Trump, nell’intervista, definisce Abrego Garcia un membro della gang MS-13 e cita come prova una foto. “Sulle nocche ha un tatuaggio con MS-13”, dice il presidente. “Aveva un tatuaggio che è stato interpretato, la foto era modificata con Photoshop”, dice Moran. “Era modificata con Photoshop? Aveva MS-13 – insiste Trump-. Devo mostrarti la foto? Ti hanno dato l’occasione della vita, stai facendo l’intervista anche se non ho mai sentito il tuo nome… Non sei molto gentile… Aveva MS-13 sulla mano…”. “Era un tatuaggio che può essere interpretato…”, prova ad articolare il giornalista, ma il presidente non si sposta dalla sua posizione: “Aveva MS-13 sulle sue nocche, ecco perché nessuno si fida più dei media…”. Trump, sul suo social Truth, recentemente ha pubblicato una foto che mostra la mano di Abrego Garcia. Tra gli altri, sono presenti 4 tatuaggi: una foglia di marijuana, uno smile, una croce e un teschio. I simboli sono considerati una sorta di codice che corrisponderebbe ai caratteri M-S-1-3, il nome della gang salvadoregna. Nella foto esibita da Trump, appare evidente che lettere e numeri sono inserite con una modifica, forse per spiegare agli utenti il significato del tatuaggio originale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)