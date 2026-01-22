6.5 C
Firenze
giovedì 22 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump e la pazza idea, 1 milione di dollari a ogni abitante della Groenlandia

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Un milione di dollari a ogni abitante della Groenlandia. È l’idea che Donald Trump non abbandona pur di ottenere l’annessione dell’isola artica agli Stati Uniti. Il presidente americano, secondo il Daily Mail, valuta l’opportunità di versare 1 milione a ciascuno dei 57mila abitanti del territorio autonomo controllato dalla Danimarca: alla modica cifra di 57 miliardi di dollari, secondo il progetto svelato dal quotidiano britannico, Trump sogna di comprare il sì della popolazione all’annessione.  

Lo scenario delineato dal Daily Mail si inserisce nel quadro caratterizzato dall’accelerazione diplomatica delle ultime 24 ore. Trump, a Davos per il World Economic Forum, ha annunciato il progetto di accordo sulla Groenlandia con il segretario generale della Nato, Mark Rutte. L’intesa consentirebbe agli Stati Uniti di raggiungere i propri obiettivi in termini di sicurezza nazionale e internazionale senza acquisire l’isola artica.  

Non è chiaro il perimetro dell’intesa, che va ancora definita nei dettagli. “C’è ancora molto lavoro”, le parole di Rutte, più prudenti rispetto ai proclami di Trump relativi ad un “accordo per sempre” che sarebbe in dirittura d’arrivo. Il tema della sovranità dell’isola, secondo il numero 1 della NATO, non sarebbe stato affrontato nei colloqui di Davos. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
6.5 ° C
9 °
6.1 °
79 %
1.4kmh
80 %
Gio
11 °
Ven
8 °
Sab
11 °
Dom
11 °
Lun
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1325)ultimora (1177)Eurofocus (57)sport (46)demografica (45)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati