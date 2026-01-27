9.4 C
Firenze
mercoledì 28 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump e l’ammiratrice affascinante: “Sei bellissima, ora sono nei guai”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“E’ bellissima, ma non posso dirlo”. Donald Trump alle prese con un’affascinante sostenitrice nel comizio in Iowa. Il presidente degli Stati Uniti tiene un discorso a Clive e tratta soprattutto temi legati all’economia in uno stato in cui agricoltori e allevatori rappresentano un importante bacino elettorale in vista delle elezioni di mid-term di novembre. Trump snocciola i risultati raggiunti nel primo anno di mandato, tra i provvedimenti spicca anche quello relativo alla cancellazione delle tasse sulle mance. La misura, dice, ha permesso ai proprietari di ristoranti e locali di far crescere il business e di creare posti di lavoro. 

 

“Dov’è Erika? Oh, è bellissima. Non posso più dirlo, se lo dici oggi è la fine della tua carriera politica”, dice riferendosi ad una manager di un pub. “Ha assunto molti nuovi dipendenti, con migliaia di dollari extra grazie all’eliminazione delle tasse sulle mance. Vieni sul palco a dire qualcosa, Erika”, dice Trump che ‘raddoppia’ invitando una dipendente di un altro locale. “Mi rifiuto di dire che siano bellissime… Ma sono bellissime: le persone sono tutte così in Iowa? Non credo proprio… Non era previsto che salissero sul palco, ma le ho guardate e ho detto ‘venite qui’…”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.4 ° C
10.2 °
8.2 °
74 %
4.5kmh
75 %
Mer
11 °
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
11 °
Dom
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1497)ultimora (1328)Eurofocus (61)sport (61)demografica (47)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati