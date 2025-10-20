16.1 C
Firenze
lunedì 20 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump e lo spavento alla Casa Bianca, cameraman urta specchio antico: “Stai attento!”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Donald Trump a bocca aperta per l’allarme nella sala del gabinetto alla Casa Bianca. Durante l’incontro con il premier australiano Anthony Albanese, il presidente degli Stati Uniti ha vissuto secondi ‘di panico’. Colpa di un operatore che, con la telecamera, ha urtato uno specchio che Trump ha appena fatto spostare nella Cabinet Room. 

 

“Attenzione, attenzione… Non può rompere quello specchio, ha 400 anni. Un operatore ha appena urtato lo specchio, l’ho appena fatto spostare qui. La prima cosa che capita… un operatore lo urta: incredibile, ma sono i problemi della vita…”, dice il presidente rivolgendosi a Albanese. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.1 ° C
17.8 °
14.8 °
78 %
1.5kmh
75 %
Lun
16 °
Mar
18 °
Mer
17 °
Gio
19 °
Ven
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2105)ultimora (1401)vid (288)tec (108)Lav (84)sal (70)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati