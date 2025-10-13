23.7 C
Firenze
lunedì 13 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump e Macron, il balletto per la solita stretta di mano extralarge

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Donald Trump e Emmanuel Macron, ci risiamo. A Sharm-el-Sheik, per il vertice che sancisce la pace a Gaza e la fine delle ostilità tra Israele e Hamas, il presidente degli Stati Uniti accoglie oltre 20 leader. Quando arriva il presidente francese, ecco la ‘tradizionale’ stretta di mano versione extralarge. Trump e Macron si scambiano un saluto lunghissimo, passando da una stretta all’altra in un balletto davanti ai fotografi. 

 

 

La scena non è una novità. Praticamente ogni incontro tra il numero 1 della Casa Bianca e quello dell’Eliseo è caratterizzato da vigorosi saluti che durano decine di secondi. Da record, probabilmente, la stretta di mano del 2018: all’epoca, Trump uscì con una mano segnata dalla ‘potenza’ del presidente francese. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
23.7 ° C
24.3 °
21.2 °
50 %
2.6kmh
20 %
Lun
22 °
Mar
24 °
Mer
24 °
Gio
22 °
Ven
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1521)ultimora (1111)tec (84)Lav (70)vid (63)sal (60)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati