martedì 16 Dicembre 2025
Trump fa causa alla Bbc, chiesti 10 miliardi di dollari

(Adnkronos) – Nella causa che ha intentato contro la Bbc, accusata di aver manipolato un video con le sue dichiarazioni prima dell’assalto al Campidoglio, Donald Trump ha chiesto un risarcimento di 10 miliardi.  

E’ il contenuto della denuncia depositata davanti a un tribunale federale di Miami e consultata dall’Afp, nella quale si legge che Trump chiede “un risarcimento danni per un importo minimo di 5 miliardi di dollari” per ciascuno dei due capi d’accusa: diffamazione e violazione di una legge della Florida sulle pratiche commerciali ingannevoli e sleali.  

“Mi hanno letteralmente messo le parole in bocca”, ha accusato il presidente americano, annunciando ieri sera la causa contro l’emittente per il programma “Panorama” nel quale sembrava che Trump facesse appello ai suoi sostenitori perché assaltassero il Campidoglio il 6 gennaio del 2021, per protestare contro i risultati delle elezioni vinte da Joe Biden. La Bbc, esploso il caso il mese scorsi, si era scusata, sostenendo tuttavia non ci fosse una base legale per una denuncia per diffamazione. 

