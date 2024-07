Trump ferito in attentato, il momento in cui viene colpito – Video

(Adnkronos) – Donald Trump ferito in un attentato a Butler. I video diffusi sui social mostrano il momento in cui l’ex presidente viene colpito dal cecchino appostato su un edificio. Mentre l’ex presidente sta parlando e fornisce dati che suscitano la disapprovazione del pubblico, si sentono in maniera distinta i colpi esplosi dal cecchino. Trump colpito si accascia, mentre si sentono urla dalla platea. Su un altro edificio, si intravede un tiratore scelto che pare puntare l’arma in direzione del cecchino. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)