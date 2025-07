“Trump, fottiti”: Colbert contro il presidente, l’attacco dal Late Show

(Adnkronos) – “Donald Trump, fottiti”. Stephen Colbert si congeda dopo la cancellazione del Late Show che per anni ha condotto sulla Cbs. Il network la scorsa settimana ha annunciato la chiusura del programma a maggio 2026 e l’anchorman è finito nel mirino di Donald Trump. “Sono contentissimo che Colbert sia stato licenziato. Il suo talento era persino inferiore ai suoi ascolti”, il post con cui il presidente, su Truth, ha celebrato la decisione della Cbs che, secondo indiscrezioni, perderebbe 40-50 milioni di dollari ogni anno per il programma. “Come osa, signore. Un uomo senza talento sarebbe capace di comporre la seguente frase satirica? Fottiti”, la replica di Colbert nell’apertura della puntata andata in onda sulla Cbs. “Per i prossimi 10 mesi, via i guantoni – dice Colbert pronto a sferrare colpi durissimi-. Finalmente posso dire la verità nuda e cruda al potere e posso dire cosa penso veramente di Donald Trump, a partire da ora. Non sembra avere le competenze per essere presidente. Semplicemente non è adatto”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)