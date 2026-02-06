9.6 C
Trump, gli Obama come scimmie: il video razzista rilanciato dal presidente

REDAZIONE
(Adnkronos) – Donald Trump rilancia un video in cui Barack Obama e sua moglie Michelle diventano scimmie. L’immagine compare in una clip diffusa dal presidente degli Stati Uniti e incentrata sul presunto voto truccato nella sfida con Joe Biden del 2020. Poi, quasi al termine del filmato, un intermezzo di pochi istanti con gli Obama ritratti come scimmie. In sottofondo, nel contenuto marcatamente razzista pubblicato inizialmente in un post dell’account RealRobert, il brano ‘The Lion Sleeps Tonight’. 

“Comportamento disgustoso da parte del Presidente. Ogni singolo repubblicano deve denunciarlo. Ora”, il commento su X del governatore della California, Gavin Newsom, che ha a sua volta ritwittato un post di denuncia dell’account Repubblicani contro Trump. “Trump ha appena pubblicato un video su Truth Social che include un’immagine razzista di Barack e Michelle Obama vestiti da scimmie. Non c’è limite”, si legge nel testo del tweet. 

Anche Ben Rhodes, ex consigliere per la sicurezza nazionale e consigliere di Barack Obama, ha condannato le immagini. “Che Trump e i suoi seguaci razzisti continuino a tormentarsi pensando che in futuro gli americani considereranno gli Obama come figure amate, mentre studieranno lui come una macchia nella nostra storia”, ha scritto Rhodes su X. 

Non è la prima volta che Trump utilizza l’intelligenza artificiale contro l’ex presidente Obama. Lo scorso anno su Truth Social è stato pubblicato un video realizzato con l’IA in cui Obama veniva arrestato nello Studio Ovale e compariva dietro le sbarre con una tuta arancione. Successivamente è stata pubblicato una clip realizzata tramite intelligenza artificiale del leader della minoranza della Camera Hakeem Jeffries con baffi finti e un sombrero. 

 

