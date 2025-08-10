39.8 C
Trump: “Homeless via da Washington, devono andarsene”

(Adnkronos) –
Donald Trump ‘caccia’ gli homeless da Washington. Il presidente degli Stati Uniti annuncia una conferenza stampa in cui, nella giornata di lunedì 11 agosto, illustrerà i provvedimenti e la strategia per “rendere la nostra capitale più sicura e più bella che mai”. Nelle ultime settimane, Trump ha criticato la gestione dell’ordine pubblico a Washington, stigmatizzando la situazione anche nella zona della Casa Bianca. “Gli homeless devono andarsene, immediatamente. Vi offriremo un posto in cui stare, ma lontano dalla capitale. I criminali, invece, non devono spostarsi. Vi metteremo in carcere, dove meritate di stare. Succederà tutto molto in fretta, proprio come al confine”, scrive il presidente su Truth facendo riferimento alle politiche per il contrasto all’immigrazione illegale.  “Siamo passati da milioni di ingressi a zero negli ultimi mesi. Qui sarà più facile, siate pronti. Non ci sarà più nessun ‘signor gentile’. Rivogliamo la nostra capitale”, conclude. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

