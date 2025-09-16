26.5 C
Trump, il giornalista e la domanda sugli affari: “Stai zitto”

(Adnkronos) – “Silenzio!”. Donald Trump zittisce un giornalista australiano, ‘colpevole’ di aver posto una domanda giudicata inopportuna dal presidente degli Stati Uniti. “E’ appropriato che un presidente in carica sia coinvolto in così tante attività imprenditoriali?”, la domanda posta a Trump prima della partenza del presidente per il Regno Unito. “I miei figli si occupano degli affari… Da dove viene lei?”, replica Trump.   “Sono della Australia Broadcasting Corporation”, dice il giornalista. “Secondo me, sta danneggiando molto l’Australia in questo momento. L’Australia vuole andare d’accordo con me. Il suo leader verrà presto da me, gli dirò che ha usato un pessimo tono”, incalza Trump. Il giornalista prova a ribattere, ma la chiusura del presidente è totale: “Silenzio”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

