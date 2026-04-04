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Trump in pressing per riaprire il carcere di Alcatraz, tycoon chiede al Congresso 152 milioni

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Più di 150 milioni di dollari per riaprire il famigerato carcere di Alcatraz. Donald Trump chiede al Congresso di stanziare 152 milioni di dollari per coprire i costi del primo anno di riapertura come struttura di massima sicurezza, ha riportato la Cnn. I fondi, richiesti nel quadro della proposta di bilancio per l’anno fiscale 2027 resa nota nelle ultime ore dalla Casa Bianca, farebbero parte di un importo più consistente di 1,7 miliardi di dollari proposto per l’Amministrazione penitenziaria per migliorare stipendi e condizioni di lavoro.  

Trump ha detto da tempo di voler riattivare quella che oggi è una meta turistica, dopo la chiusura avvenuta più di 60 anni fa. Ogni anno, secondo la rete americana, attrae circa 1,2 milioni di visitatori. 

Intanto, il 22 agosto scorso, la giudice federale della corte distrettuale della Florida del sud, Kathleen Williams, ha ordinato la chiusura di ‘Alligator Alcatraz’, la struttura detentiva messa in piedi in pochi giorni lo scorso giugno dall’Amministrazione Trump dove si trovavano 700 migranti detenuti in condizioni giudicate dai critici gravissime. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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