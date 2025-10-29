14.4 C
Firenze
mercoledì 29 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump ‘incoronato’ in Corea, un regalo da re per il presidente

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una corona per ‘re Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, ricevuto dal presidente della Corea del Sud, Lee Jae Myung, riceve un dono speciale. 

A Trump è stata regalata la replica di una corona d’oro, storicamente indossata dai sovrani sudcoreani. Nell’incontro andato in scena a Gyeongju, Trump si è visto donare un manufatto che riproduce fedelmente le corone d’oro più imponenti e elaborate risalenti al periodo della dinastia Silla, che governò la penisola coreana dal 57 a.C. al 935 d.C. L’oggetto rappresenta il “legame divino tra leadership celeste e terrena”. L’ufficio presidenziale di Seul ha ulteriormente chiarito che il dono rappresenta “pace, coesistenza e prosperità condivisa nella penisola – valori che rispecchiano la lunga era di stabilità della dinastia Silla”. 

 

 

Il regalo arriva in un momento particolare. Recentemente, negli Stati Uniti sono andate in scena manifestazioni ‘No Kings’ per protestare contro la linea autoritaria dell’amministrazione Trump. “Non sono un re, mi faccio il culo per il bene del mio paese”, ha replicato il presidente. Trump, negli stessi giorni, ha condiviso contenuti generati dall’intelligenza artificiale che lo ritraevano con una corona, ai comandi di un caccia da cui veniva lanciato letame sui manifestanti. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
14.4 ° C
14.5 °
13.8 °
88 %
0.9kmh
99 %
Mer
22 °
Gio
17 °
Ven
21 °
Sab
21 °
Dom
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1867)ultimora (1435)vid (193)sport (64)tec (48)Lav (39)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati