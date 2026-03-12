12.4 C
Firenze
giovedì 12 Marzo 2026
Trump: “Iran benvenuto ai Mondiali, ma meglio non partecipi per motivi di sicurezza”

(Adnkronos) –
Donald Trump torna a parlare della presenza dell’Iran ai prossimi Mondiali in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada. “La nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai Mondiali, ma non credo sia appropriato che siano lì. Per la loro vita e sicurezza”, ha scritto il presidente americano su Truth.  

Nella giornata di ieri, il ministro dello sport iraniano Ahmad Donyamali aveva escluso la partecipazione della nazionale maschile ai Mondiali di quest’anno negli Stati Uniti a causa della guerra in corso. Gli Stati Uniti e Israele stanno portando avanti attacchi aerei contro l’Iran dal 28 febbraio e nel conflitto è stato ucciso il leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei. “Da quando questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non ci sono più le condizioni per partecipare alla Coppa del Mondo”, ha dichiarato Donyamali in un’intervista televisiva. 

“A causa delle misure dolose adottate contro l’Iran, ci sono state imposte due guerre nel giro di otto o nove mesi, e diverse migliaia di nostri connazionali sono stati uccisi. Pertanto, non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare in questo modo”. 

