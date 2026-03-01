Trump: “Khamenei è morto ma l’attacco all’Iran non si ferma”

(Adnkronos) –

Stati Uniti e Israele attaccano l’Iran e uccidono Ali Khamenei. I raid colpiscono Teheran e eliminano la Guida Suprema della repubblica islamica. Khamenei, 86 anni, secondo gli annunci di Israele muore nei bombardamenti massicci che radono al suolo il suo compound.

Il corpo viene ritrovato e le prove della sua uccisione vengono fornite a Donald Trump e a Benjamin Netanyahu: al presidente degli Stati Uniti e al premier israeliano, in particolare, viene mostrata un’immagine. L’eliminazione di Khamenei è l’epilogo di una giornata di guerra totale ma non segna la fine dell’offensiva: “I raid continueranno finché non avremo pace in Medio Oriente”, dice Trump.

L’operazione – Furia Epica per gli Usa, Ruggito del Leone per Israele – scatta dopo il fallimento dei negoziati sull’asse Washington-Teheran: Trump non ottiene lo smantellamento del programma nucleare iraniano per via diplomatica e passa all’azione. “L’Iran non avrà mai l’arma nucleare”, dice il presidente degli Stati Uniti in un videomessaggio di 8 minuti con cui annuncia l’inizio dell’offensiva e gli obiettivi. Rispetto all’operazione del giugno 2025, quando gli Usa colpirono i siti nucleari, l’attacco del 28 febbraio è più ampio e massiccio e mira a favorire il ‘regime change’ a Teheran. L’obiettivo, dice Trump annunciando la morte di Khamenei, ora è a portata di mano.

“Khamenei, una delle persone più malvagie della storia, è morto. Questa è la più grande opportunità per il popolo iraniano di riprendersi il proprio Paese”, scrive il presidente americano sul social Truth. “Abbiamo sentito dire che molti dei loro membri” dei pasdaran, “dell’esercito e delle altre forze di sicurezza e di polizia non vogliono più combattere e cercano l’immunità da noi. Ora possono avere l’immunità, poi otterranno solo la morte! Speriamo che la guardia rivoluzionaria e la polizia si uniscano pacificamente ai patrioti iraniani e lavorino insieme come un’unità per riportare il Paese alla grandezza che merita”, afferma ancora Trump auspicando una svolta totale e immediata.

“Questo processo dovrebbe iniziare presto, poiché non solo è morto Khamenei, ma il Paese è stato, in un solo giorno, profondamente distrutto e per certi versi annientato”, dice, prospettando lo stop dei raid ad una condizione: “I bombardamenti pesanti e mirati continueranno ininterrottamente per tutta la settimana o per tutto il tempo necessario a raggiungere il nostro obiettivo di pace in tutto il Medio Oriente e nel mondo”, conclude.

Israele colpisce circa 500 obiettivi militari, tra basi per il lancio di missili e sistemi di difesa, con 200 caccia che effettuano “il più grande attacco nella storia dell’aeronautica militare” dello stato ebraico. Tel Aviv si concentra su figure di spicco dell’apparato iraniano e ritiene di aver eliminato il comandante dei Guardiani della Rivoluzione, Mohammad Pakpour.

Israele stima “con alta probabilità” di aver ucciso anche Ali Shamkhani, segretario del Consiglio di difesa dell’Iran e consigliere politico di Khamenei. Gli attacchi colpiscono i centri di potere, strutture militari, installazioni strategiche. Dall’Iran arrivano notizie di esplosioni a Isfahan, Qom, Karaj e Kermanshah, oltre che nella capitale Teheran.

La risposta dell’Iran, che chiude lo Stretto di Hormuz, arriva e si allarga a tutto il Medio Oriente. Il lancio di droni e missili, compreso l’ipersonico ‘Fatah’, non riguarda solo Israele: da Gerusalemme a Tel Aviv, le sirene d’allarme suonano dalla mattina alla notte. Nel mirino di Teheran finiscono Arabia Saudita, Bahrain, Qatar Emirati Arabi, ‘colpevoli’ di ospitare basi americane. A Dubai vengono colpiti l’aeroporto (Video), il numero 1 al mondo per traffico, e un hotel sull’isola artificiale di The Palm (Video). A Abu Dhabi si registra una vittima. A Manama viene centrato un edificio residenziale (Video).

I sistemi di difesa devono intercettare missili contro l’Al Udeid Air Base in Qatar, l’Ali Al Salem Air Base in Kuwait, l’Al Dhafra Air Base negli Emirati e la base della quinta flotta in Bahrain. La Giordania rende noto di aver intercettato diversi missili, senza specificare l’obiettivo. “Trump deve sapere che abbiamo lanciato missili attingendo solo dalle nostre vecchie scorte. Presto sveleremo armi che non avete mai visto prima”, dice l’alto generale dei Guardiani della Rivoluzione iraniani, Ebrahim Jabbari, parlando alla tv di Stato.

Rispetto a giugno 2025, il quadro appare diverso. L’ipotesi di un conflitto più lungo e destabilizzante per l’intera regione è un’opzione più concreta rispetto allo scorso anno. Sono indicative le parole di Trump: “Abbiamo adottato ogni misura possibile per ridurre i rischi per il personale Usa nella regione. Nonostante questo, e non lo dico alla leggera, il regime iraniano vuole uccidere. Potremmo perdere le vite di coraggiosi eroi americani e potrebbero esserci delle vittime, accade spesso in guerra”.

Teheran invoca l’intervento dell’Onu e dell’Aiea. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi – dopo i contatti con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Kuwait, Bahrein e Iraq – chiede al Consiglio di sicurezza dell’Onu di agire “agire immediatamente”. Stati Uniti e Israele devono “assumersi totalmente le conseguenze delle loro azioni illegali”, scrive in una lettera sottolineando che Teheran agisce “per legittima difesa” contro “questo atto di aggressione” che chiede alla comunità internazionale di “condannare”. Tutto però scivola in secondo piano nella tarda serata. La notizia della morte di Khamenei diventa un ‘game changer’: la popolazione a Teheran, come mostrano i video sui social, esulta e festeggia.

