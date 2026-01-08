3.1 C
Firenze
giovedì 8 Gennaio 2026
Trump, la bilancia è il nemico: “Dovrei prendere farmaci per dimagrire”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “Non ho preso farmaci per dimagrire. Probabilmente dovrei”. Donald Trump fa i conti con la bilancia e non esclude di ‘convertirsi’ all’uso di farmaci antidiabete per dimagrire. Il 79enne presidente degli Stati Uniti prospetta l’ipotesi in una lunga intervista al New York Times in cui parla di tutto, anche di salute e forma fisica. Trump negli ultimi mesi ha sempre evidenziato le proprie condizioni definite sostanzialmente perfette: “Sto meglio ora di 20 anni fa”, dice e ripete. Il presidente, in realtà, deve fare i conti con qualche acciacco. In particolare, convive con problemi venosi cronici alle gambe. Recentemente, si è sottoposto ad una Tac addominale che non ha evidenziato problemi. L’alimentazione, a quanto pare legata a doppio filo ad hamburger e patatine, non aiuta il fisico. 

E così, Trump apre alle “fat drugs”, i farmaci per dimagrire. “Li prendo? No, non li ho presi. Ma probabilmente dovrei”, ammette. Trump, alto circa 1.90, ufficialmente pesa 101 chili, più o meno. Il dato risale ad aprile 2025, quando l’ultimo check up sulla bilancia ha certificato le 224 libbre che collocano il presidente tra i soggetti sovrappeso. Meglio, ufficialmente, rispetto al 2020: all’epoca con 244 libbre, circa 110 chili, Trump era un obeso secondo i parametri dei Centers for Disease Control and Prevention. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

