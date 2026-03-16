19 C
Firenze
lunedì 16 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump: “La capo staff della Casa Bianca Susie Wiles ha un cancro allo stadio iniziale”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Susie Wiles, capo dello staff della Casa Bianca, ha un cancro al seno “allo stadio iniziale”. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post su Truth Social. 

“Susie Wiles è un’incredibile capo di gabinetto, una persona fantastica e una delle persone più forti che conosca, ma purtroppo le è stato diagnosticato un tumore al seno in fase iniziale e ha deciso di affrontare questa sfida immediatamente, senza aspettare”, ha dichiarato Trump, precisando che durante il periodo di cure “trascorrerà praticamente tutto il suo tempo alla Casa Bianca, cosa che mi rende, come presidente, molto felice”. 

“Susie, tra le mie consigliere più strette e importanti, è tenace e molto impegnata al servizio del popolo americano. Presto starà meglio di prima – ha aggiunto -. Melania ed io siamo con lei in ogni modo e non vediamo l’ora di lavorare con Susie sulle tante iniziative grandi e meravigliose che si stanno realizzando a beneficio del nostro Paese”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19 ° C
19.8 °
18.2 °
38 %
4.9kmh
0 %
Lun
17 °
Mar
17 °
Mer
13 °
Gio
11 °
Ven
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1342)ultimora (1197)sport (58)Eurofocus (56)demografica (31)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati