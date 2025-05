Trump, la figlia Tiffany è diventata mamma per la prima volta: è nato Alexander

(Adnkronos) –

Donald Trump è diventato di nuovo nonno. La figlia Tiffany, nata dalla relazione tra il Presidente degli Stati Uniti d’America con la seconda moglie Marla Maples, è diventata mamma di un maschietto. Ad annunciarlo è proprio la quarta figlia del tycoon, che ha condiviso la bella notizia sui social dando il benvenuto al piccolo Alexander, nato dall’amore con Michael Boulos. Il nuovo arrivato in famiglia si chiama Alexander ed è nato ieri, giovedì 15 maggio. L’annuncio di Tiffany, 31 anni, sui social: “Benvenuto al mondo al nostro dolce bambino, Alexander Trump Boulos. Ti amiamo oltre ogni parola! Grazie per essere entrato nelle nostre vite”, ha scritto la neo mamma che ha condiviso uno scatto che ritrae il piedino del bimbo appena nato. Tra i commenti lasciati sotto al post su Instagram, non sfugge quello della mamma di Tiffany, nonna del piccolo Alexander. Marla Maples scrive: “Nessuna gioia più grande al mondo. Michael e Tiffany questa Gran Mar Mar (nomignolo da nonna, ndr) vi ama tutti così tanto! Hai spaccato, ragazza mia!”, ha scritto a corredo di cuori blu. Tiffany ha conosciuto Michael Boulos nel 2018 quando i due si sono incontrati per la prima volta nel club di Lindsay Lohan nell’isola greca di Mykons. Dopo anni di fidanzamento Tiffany e Michael si sono sposati nell’autunno del 2022 e lo scorso ottobre hanno annunciato la gravidanza sui social. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)