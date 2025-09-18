31.7 C
Trump, la gaffe: “Albania era in guerra contro Azerbaigian”

(Adnkronos) – “Ho messo fine alla guerra tra Azerbaigian e Albania”. Donald Trump insiste: per il presidente degli Stati Uniti, protagonista di una nuova gaffe geografica, l’Albania per anni ha combattuto in guerra contro l’Azerbaigian e solo l’intervento della Casa Bianca ha posto fine al conflitto. Trump, nella conferenza stampa a Londra con il premier britannico Keir Starmer, ha rivendicato per l’ennesima volta i risultati ottenuti come ‘mediatore’ in ambito internazionale. “Pensate che abbiamo messo d’accordo Azerbaigian e Albania, andavano avanti da anni”, dice il presidente americano, aggiungendo all’errore plateale anche una pronuncia fantasiosa del nome ‘Azerbaigian’.  Trump ovviamente avrebbe dovuto citare l’Armenia e non l’Albania. Il lapsus ormai appare consolidato per il presidente degli Stati Uniti, incappato nello stesso errore per la terza volta in poche settimane. Prima del flop odierno, Trump era inciampato qualche giorno fa nell’intervista a Fox and Friends.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

