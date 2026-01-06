2.7 C
Firenze
mercoledì 7 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump, l’affronto di Maduro: “Voleva imitare la mia danza”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Nicolas Maduro “saliva sul palco e provava a imitare un po’ la mia danza. E’ una persona violenta, ha torturato e ucciso milioni di persone”. Donald Trump, in un evento dei deputati repubblicani, si sofferma per qualche secondo sull’operazione condotta dagli Stati Uniti in Venezuela, con la cattura del presidente Nicolas Maduro. Tra il serio e il faceto, il presidente americano ricorda gli ‘show’ del leader di Caracas negli ultimi eventi pubblici. Maduro, come hanno evidenziato anche i media americani, si è distinto per atteggiamenti spavaldi, quasi a considerare un bluff i messaggi di Washington. Questo atteggiamento avrebbe spinto Trump ad accelerare e a ordinare l’attacco. 

 

La ‘Trump Dance’ torna anche in un altro passaggio dell’intervento. “Mia moglie odia quando ballo. Lei è una persona di classe, mi dice che ballare come faccio io non è presidenziale. Ma io sono diventato presidente. Tutti vogliono che io balli, lei odia quando lo faccio”, dice il presidente. “Mi dice ‘puoi immaginare FDR che balla?’. Forse c’è una storia che lei ignora…”, dice Trump evidenziando che Melania Trump, evidentemente, ignora che Franklin Delano Roosevelt era costretto su una sedia a rotelle per una malattia. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
2.7 ° C
4 °
1 °
57 %
2.2kmh
40 %
Mer
6 °
Gio
5 °
Ven
10 °
Sab
8 °
Dom
4 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (747)ultimora (697)Eurofocus (22)demografica (19)Eugenio Giani (11)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati