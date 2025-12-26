8.1 C
Firenze
venerdì 26 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump lancia attacco a Isis in Nigeria

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un attacco contro obiettivi dello Stato Islamico in Nigeria in risposta al “massacro di cristiani”. 

“Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco potente e mortale contro la feccia terroristica dell’ISIS nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente cristiani innocenti”, ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social giovedì sera. 

“BUON NATALE a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se il loro massacro di cristiani continuerà”, ha aggiunto il presidente, senza fornire dettagli sul numero delle vittime. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
8.1 ° C
8.9 °
6 °
77 %
1kmh
0 %
Ven
11 °
Sab
12 °
Dom
11 °
Lun
11 °
Mar
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1131)ultimora (1016)sport (45)Eurofocus (43)demografica (27)campionato (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati