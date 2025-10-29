17.2 C
Trump lascia intendere un terzo mandato: “Non ho il permesso, ma vedremo cosa accadrà”

(Adnkronos) – Il presidente statunitense Donald Trump ha ammesso di non “avere il permesso” di correre per un terzo mandato alla Casa Bianca, pur lasciando intendere di non escludere del tutto l’ipotesi. “Sono al massimo nei sondaggi e, da quello che ho letto, credo di non avere il permesso di candidarmi. Vedremo cosa accadrà… è un peccato”, ha dichiarato a bordo dell’Air Force One durante il viaggio verso la Corea del Sud. 

La Costituzione americana, con il 22º emendamento del 1947, vieta di essere eletti alla presidenza per più di due volte, ma Trump, che ha iniziato il suo secondo mandato il 20 gennaio, suggerisce spesso la possibilità di restare in carica oltre il 2029. In passato ha più volte indossato cappellini con la scritta “Trump 2028”, affermando di star “facendo impazzire la sinistra”. Pur definendo “non appropriata” l’idea di candidarsi in futuro come vicepresidente, ha aggiunto: “Abbiamo molte persone straordinarie pronte ad assumersi le più alte responsabilità”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

