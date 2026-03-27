6.8 C
Firenze
sabato 28 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump: “L’Iran deve aprire lo Stretto di… Trump”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“L’Iran deve aprire lo Stretto di Trump. Scusate, di Hormuz…”. Non è una gaffe ma un annuncio, o quasi. Donald Trump si ‘intesta’ lo Stretto di Hormuz, il braccio di mare che l’Iran paralizza nella guerra in corso da un mese. Lo Stretto è fondamentale per il commercio del petrolio e il presidente degli Stati Uniti esige la ripresa della navigazione. I negoziati, dice Trump intervenendo ad un forum economico a Miami, procedono: “L’Iran implora per un accordo” 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
6.8 ° C
7.7 °
4.8 °
58 %
1.5kmh
40 %
Sab
17 °
Dom
15 °
Lun
17 °
Mar
15 °
Mer
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1049)ultimora (863)sport (104)Eurofocus (46)demografica (36)carabinieri (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati