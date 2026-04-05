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Trump minaccia ancora: “Iran apra il fottuto Stretto di Hormuz o finirà all’inferno”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Aprite quel caz.. di Stretto o finirete all’inferno”. Parola di Donald Trump, che nel giorno del salvataggio del secondo pilota Usa disperso in Iran, sbotta su Truth Social contro Teheran, lanciando un nuovo monito al Paese. 

“Martedì in Iran sarà il ‘Giorno delle centrali elettriche’ e il ‘Giorno dei ponti’, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!”, scrive Trump, ricordando a Teheran l’ultimatum affinché trovi un accordo con gli Usa entro le 18 di martedì (le 2 di notte italiane), o “si scatenerà l’inferno”. “Aprite quel fottuto Stretto, pazzi bastardi, o finirete all’inferno – vedrete! Sia lodato Allah”, la promessa del tycoon. 

“Il tempo per l’Iran sta finendo”, aveva detto già ieri Trump sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti ha congelato fino al 6 aprile gli attacchi contro le centrali e le infrastrutture energetiche di Teheran. In assenza di novità sostanziali, quindi, la guerra dovrebbe entrare in una nuova fase. Lo Stretto di Hormuz, decisivo per il 20% del commercio mondiale di petrolio, da settimane è paralizzato dall’Iran con effetti sul costo del greggio e sui prezzi dei carburanti, caratterizzati da aumenti rilevanti in molti paesi, Italia compresa. 

 

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