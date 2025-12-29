6.8 C
Firenze
lunedì 29 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump: “Netanyahu è eroe che va graziato, senza di lui Israele non esisterebbe”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è ”un ottimo premier”, un vero e proprio ”eroe di guerra” al quale dovrebbe essere concessa ”la grazia nel suo processo penale”. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, ricevendo il premier israeliano a Mar-a-Lago e affermando che Israele “non esisterebbe” senza Netanyahu. 

A una domanda sulla seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco per Gaza, Trump ha risposto che ”bisogna disarmare Hamas”. ”La situazione di Gaza è molto difficile”, ma ”la ricostruzione inizierà presto”, ha aggiunto accanto al premier israeliano.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
6.8 ° C
8.9 °
6 °
45 %
0.9kmh
0 %
Lun
5 °
Mar
10 °
Mer
8 °
Gio
6 °
Ven
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1107)ultimora (995)Eurofocus (44)sport (41)demografica (28)carabinieri (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati