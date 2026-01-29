6.2 C
Firenze
giovedì 29 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Trump: “Non dormo durante riunioni governo, ma sono noiose”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“Non dormo durante le riunioni di gabinetto. Chiudo gli occhi perché noioso…”. Donald Trump presiede la riunione del suo cabinet alla Casa Bianca. Il meeting tra il presidente e i membri del governo dura ‘solo’ un’ora e venti, meno della metà rispetto al record di quasi 3 ore registrato in uno dei precedenti appuntamenti. “Non parleranno tutti, l’ultima volta abbiamo avuto una conferenza stampa che è durata 3 ore”, dice Trump che, dopo il consueto interminabile intervento iniziale, cede la parola ad alcuni dei segretari presenti. 

 

“Qualcuno ha detto: ‘Trump ha chiuso gli occhi’. Guardate, era tutto abbastanza noioso… Amo queste persone, ma sono tante. Ed era diventato un po’ noioso. Io non stavo dormendo, avevo chiuso gli occhi e pensavo ‘voglio andarmene da qui’. Non dormivo, non dormo molto”, dice il presidente difendendosi dall’accusa di aver schiacciato un pisolino in una delle ultime riunioni. “Qualcuno mi ha beccato mentre chiudevo gli occhi e ha detto che stavo dormendo. Sono qui tra questi due”, dice riferendosi a Marco Rubio e Pete Hegseth. “Se dormissi mi sveglierebbero dicendo ‘boss devi svegliarti’.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
6.2 ° C
7.5 °
5.4 °
92 %
1kmh
20 %
Gio
7 °
Ven
9 °
Sab
11 °
Dom
10 °
Lun
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1558)ultimora (1378)sport (73)Eurofocus (63)demografica (44)vigili del fuoco (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati